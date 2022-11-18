Будем "умирать от холода": в сети показали, как Россия довела оккупированный Донецк до катастрофы

Оккупанты заявляют, что Украина "8 лет бомбила Донбасс". Однако жители Донецка жалуются на холод и отсутствие воды.

Об этом сообщают российские пропагандистские телеграммы-каналы. Их представители спрашивали пожилых людей, как они планируют пережить зиму.

К теме Вечерний фейерверк по плану: в Донецке снова взрывы

"Будем умирать от холода. Другого у нас нет – остается вариант умирать от холода", – говорит житель Донецка.

Его жена рассказала о соседях, находящихся в катастрофическом состоянии. Она отметила, что каждую каплю воды нужно добывать. Иногда за ней к пруду ходит мужчина, если имеет силы.

Город останется без воды

Виктория, также живущая во временно оккупированном Донецке, говорит, что вода в домах последний раз была 1 мая. По ее словам, отсутствие воды россияне объясняют недостаточным давлением. Они уверяют, что все хорошо, потому что в некоторых дворах есть колодцы и время от времени воду развозят автомобилями.

Полтора часа мы стоим в очереди. Выпадет снег и останемся без всякой воды, – сказала Виктория.

Другая дончанка Нинель рассказала, что воду ей нужно поднимать на 5 этаж. Она физически этого не может, потому помогает дочь.

Отрезают трубы

Оккупанты, по словам жителей Донецка, сказали, что с начала морозов воду не будут привозить, поскольку будут замерзать все шланги. Люди вынуждены производить запасы жидкости.

На Донетчине подготовились к возможному ядерному удару России

Врагам все равно, как люди будут зимовать, поэтому они даже отрезают им трубы. О случае, который произошел со знакомыми, рассказала Виктория.

"Они звонили, узнавали. Им сказали: "А вас здесь нет. Вы эвакуированы!". То есть им воду просто отрезали. Они смогли добраться выше, чем до донецкого руководства. Теперь и труба есть, и вода есть", – сказала женщина.

Обратите внимание – что происходит на фронте: смотрите видео

Что происходит на оккупированных территориях: последние новости