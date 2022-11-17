В местных телеграм-каналах появилось несколько видео, на которых слышны звуки взрывов на фоне ночного города. В небе видны отчетливые вспышки от взрывов. Отмечают, что на работу противовоздушной обороны не похоже.
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В Донецке громко: видео
Местные пишут, что есть прилет на улице Щорса – одна из главных улиц города Донецка. Очевидцы также опубликовали фото с места предполагаемого попадания.
Похоже, что в результате взрыва произошло возгорание.
На улице Щорса произошло возгорание в результате взрыва / Фото местные телеграм-каналы
Оккупационные власти пока не прокомментировали взрывы, поэтому неизвестно, что на самом деле произошло – были ли это взрывы, или кто-то опять не в том месте покурил.
Момент взрыва в Донецке: видео
В оккупированном Донецке участились взрывы
- Так, в ночь на 7 ноября в Ворошиловском районе временно оккупированного Донецка загорелось здание железнодорожной администрации.
- 19 октября в Донецке после звуков взрывов оккупационные власти заявили о "попадании в администрацию". Тогда местные жители сообщали, что в городе было очень громко, что окна тряслись.
- Как следствие после таких взрывов в Донецке исчезает связь, происходят перебои в работе интернета.
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