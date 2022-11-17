У місцевих телеграм-каналах з'явилось кілька відео, на яких чути звуки вибухів на фоні нічного міста. У небі видно чіткі спалахи від вибухів. Зазначають, що на роботу протиповітряної оборони не схоже.

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У Донецьку гучно: відео

Місцеві пишуть, що є приліт на вулиці Щорса – це одна з головних вулиць міста Донецька. Очевидці також опублікували фото з місця ймовірного влучання.

Схоже, що внаслідок вибуху сталось займання.



На вулиці Щорса сталось займання внаслідок вибуху / Фото місцеві телеграм-канали

Окупаційна влада наразі не прокоментувала вибухи, тож невідомо, що насправді сталось – чи були це вибухи, чи хтось знову не в тому місці покурив.

Момент вибуху в Донецьку: відео

В окупованому Донецьку почастішали вибухи

Так, у ніч проти 7 листопада у Ворошилівському районі тимчасово окупованого Донецька загорілась будівля залізничної адміністрації.

19 жовтня у Донецьку після звуків вибухів окупаційна влада заявила про "влучання в адміністрацію". Тоді місцеві жителі повідомляли, що у місті було дуже гучно, аж вікна тряслись.

Як наслідок, після таких вибухів у Донецьку зникає зв'язок, стаються перебої у роботі інтернету.

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