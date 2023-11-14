Местный ресурс "Новости Донбасса" пишет, что столб дыма виднеется в Буденновском районе Донецка, информирует 24 Канал. Сообщается, что до взрыва в небе кружили два дрона. Прилеты в Буденновском районе также фиксировали 7 ноября.
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В Донецке второй раз за несколько дней фиксируют взрывы
Впоследствии якобы отработало ПВО русских военных, но был и разрыв. Официальной информации о случившемся в Донецке пока нет.
В Донецке, вероятно, зафиксировали работу С-300: смотрите видео
В то же время в сети опубликовали несколько видео, как над Донецком виднеется серый дым. Также на одном из роликов слышен звук, похожий на выход ПВО С-300.
Серый дым над Донецком после взрывов: смотрите видео
В Донецке, вероятно, случился прилет: смотрите видео
В Донецке прогремели взрывы 7 ноября
- 7 ноября в центре оккупированного Донецка раздался громкий взрыв. Сначала оккупанты традиционно заявили, что в городе работала ПВО.
- Но впоследствии захватчики сказали, что в результате обстрела ВСУ попадание в Ворошиловском районе города. Также местные паблики писали о попадании в Буденновском районе.
- Оказалось, что в Донецке был атакован "Центр беспилотных систем". Центр занимался подготовкой военных операторов дронов.
- Российские пропагандисты утверждают, что центр атаковали с помощью HIMARS.
- Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан выразил свое мнение относительно атаки в Донецке.
- По словам Романа Свитана, российские оккупанты начали третью волну наступательных действий на Авдеевском направлении и начали работать из городских районов – Донецка, Макеевки, Ясиноватой.
- Соответственно, как говорит эксперт, в этих районах постоянно идет движение сил, средств, войск противника.