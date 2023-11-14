Місцевий ресурс "Новини Донбасу" пише, що стовп диму видніється у Будьонівському районі Донецька, інформує 24 Канал. Повідомляється, що до вибуху в небі кружляли два дрони. Прильоти у Будьонівському районі також фіксували 7 листопада.
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У Донецьку вдруге за кілька днів фіксують вибухи
Згодом нібито відпрацювала ППО російських військових, але був і розрив. Офіційної інформації про те, що сталося у Донецьку наразі немає.
У Донецьку, ймовірно, зафіксували роботу С-300: дивіться відео
Водночас у мережі опублікували кілька відео, як над Донецьком видніється сірий дим. Також на одному з роликів чутно звук, схожий на вихід ППО С-300.
Сірий дим над Донецьком після вибухів: дивіться відео
У Донецьку, ймовірно, стався прильот: дивіться відео
У Донецьку прогриміли вибухи 7 листопада
- 7 листопада в центрі окупованого Донецька пролунав гучний вибух. Спершу окупанти традиційно заявили, що в місті працювала ППО.
- Та згодом загарбники сказали, що внаслідок обстрілу ЗСУ є влучання у Ворошиловському районі міста. Також місцеві пабліки писали про влучання у Будьонівському районі.
- Виявилося, що в Донецьку було атаковано "Центр безпілотних систем". Центр займався підготовкою військових операторів дронів.
- Російські пропагандисти стверджують, що центр атакували за допомогою HIMARS.
- Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан висловив свою думку щодо атаки в Донецьку.
- За словами Романа Світана, російські окупанти розпочали третю хвилю наступальних дій на Авдіївському напрямку та почали працювати з міських районів – Донецька, Макіївки, Ясинуватої.
- Відповідно, як каже експерт, у цих районах постійно йде рух сил, засобів, військ противника.