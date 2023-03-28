Оккупант воевал против Украины от так называемой "ДНР". Следует заметить, что боевик сознательно выполнял террористические приказы командования в родном городе.

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"Так надо": террористическое командование приказало цинично убивать гражданских

Во время допроса пленный боевик так называемой "ДНР" по имени Вашенко Кирилл Витальевич признался, что военное командование заставляло его разбрасывать мины-лепестки в жилых кварталах его родного Донецка. Все для того, чтобы гражданские взрывались на снарядах, а оккупанты могли создавать фейки об обстрелах со стороны Вооруженных Сил Украины.

Получил приказ от своего непосредственного командира с позывным "Кентом" разбрасывать в Донецке мины-лепестки, чтобы на них взрывались мирные жители, с целью обвинить в этом потом ВСУ. Спросили, зачем это делать, ведь мирные жители погибнут. Сказали: "Так надо. Не лезьте не в свое дело",

– рассказал оккупант.

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