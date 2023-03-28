Окупант воював проти України від так званої "ДНР". Варто зауважити, що бойовик свідомо виконував терористичні накази командування у рідному місті.

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Під час допиту полонений бойовик з так званої "ДНР" на ім'я Вашенко Кирило Віталійович зізнався, що військове командування змушувало його розкидати міни-пелюстки у житлових кварталах його рідного Донецька. Усе для того, аби цивільні підривалися на снарядах, а окупанти могли створювати фейки про обстріли з боку Збройних Сил України.

Отримав наказ від свого безпосереднього командира з позивним "Кент" розкидати в Донецьку міни-пелюстки, щоб на них підривалися мирні жителі, з метою звинуватити у цьому потім ЗСУ. Спитали, для чого це робити, адже мирні жителі загинуть. Сказали: "Так треба. Не лізьте не у свою справу",

– розповів окупант.

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