На это положат все силы, – эксперт раскрыл коварный план россиян на фронте

Россия лишилась военной инициативы на фронте, и западные аналитики предполагают, что такими темпами ей надо около 30 лет для достижения целей. Со времен Курской операции россияне потеряли больше территорий, чем оккупировали, и дважды подряд провалили стратегические наступательные операции.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что в отличие от прошлого года у Путина нет ресурсов для параллельного ведения операций.

Смотрите также: Перемирие для Путина – это лишь способ накопить дроны и ракеты, – Коваленко

Способна ли Россия окружить украинские силы в Донецкой области?

Западные аналитики в своем анализе часто сосредотачиваются на километраже, не понимая, где на самом деле разворачиваются интенсивные боевые действия: на Донецком и Покровском направлениях, тогда как Россия продвигается на Запорожском – менее стратегическом направлении.

Весь километраж, добытый Россией во второй половине 2025 года, это продвижение от Курахово до Гуляйполя на менее важном южном направлении. По словам эксперта, если отбросить этот участок и смотреть на стратегически важное Донецкое направление, цифры будут выглядеть совсем иначе.

Две российские наступательные операции провалились на первом этапе: летняя кампания увязла возле Покровска-Мирнограда, а зимняя "захлебнулась", потому что все ресурсы потратили на первоначальную задачу. Поэтому хотя и Россия захватила Покровск-Мирноград, это стоило ей всех резервов, выделенных на захват всей Краматорско-Славянской агломерации.

Летняя кампания началась по старой схеме – фантазии мало. С юга россияне выходят от Покровска-Мирнограда на Доброполье, с севера с Лиманского направления на Славянск, пытаясь окружить украинскую группировку. Весь прошлый год генералы обещали Путину, что еще месяц или два и они начнут диктовать правила. Но ничего не получилось,

– сказал Лакийчук.

Почему Россия больше не может воевать так, как в прошлом году?

Сейчас Россия расширяет фронт, добавляя к операциям Константиновку и Часов Яр. Противник планирует штурмовать Константиновку и осуществить прорыв из Часового Яра механизированными средствами. После чего хочет зайти в тыл Константиновки, захватить ее, усилить южный выступ для окружения Дружковки и Краматорска.

Даже если Россия захватит Константиновку до конца лета-осени, вложив все силы, это не будет успехом, потому что она просто повторит то, что зимой у Покровска.

Украина проводит стратегическую оборонительную операцию, и расклад сил радикально изменится. Россияне входят в битву постепенным наращиванием усилий не из-за хитрого замысла, а потому, что в отличие от прошлого года, у них нет ресурсов на всю операцию,

– объяснил Лакийчук.

Поэтому откуда брать резервы – большой вопрос. Хотя Россия привлекает северокорейских военных и белорусскую помощь, соотношение сил совсем другое, чем было в прошлом или позапрошлом году.

"Даже западные партнеры начинают говорить смелые заявления о том, что Украина восстановила инициативу в ходе боевых действий, а кто владеет инициативой, тот будет диктовать характер боевых действий противнику. Поэтому это ключ к успеху", – подчеркнул эксперт.

Обратите внимание! Полковник ВСУ в отставке Роман Свитан считает, что Славянск является ключевым городом для всего юго-восточного фронта, однако даже для концентрации больших сил России понадобится минимум 3 летние кампании. По его словам, план Москвы состоит из трех этапов: захват левого берега Оскола, наступления на Доброполье для перерезания логистики и попытки вытеснить ВСУ из Славянска, краматорска и Дружковки.

Что известно о потенциальном перемирии между Россией и Украиной?

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что для прекращения боевых действий и перехода к "полноценным мирным переговорам" Зеленский якобы должен приказать ВСУ оставить Донбасс и территории, которые Кремль называет "российскими регионами" – речь идет о временно оккупированных украинских землях.

В Кремле утверждают, что после отвода украинских войск из региона они смогут объявить о прекращении огня и перейти к переговорному процессу.