В Донецкой области произошел взрыв на шахте: много горняков пострадали

В поселке Удачное Покровского района Донецкой области утром 31 июля произошел взрыв на шахте. В результате инцидента пострадали 10 горняков – они находятся в больнице.

Информация о происшествии поступила около 06:10. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также В Ивано-Франковске произошел пожар в общежитии Национального медицинского университета

Взрыв произошел примерно в 05:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров. По предварительной информации в результате взрыва пострадали 10 горняков, которые сейчас госпитализированы в Центральную районную больницу Покровска,

– отметили спасатели.

По предварительной информации в результате взрыва пострадали 10 горняков.

Их оперативно госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска

Причины инцидента устанавливают

В ГСЧС добавляют, что причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

На месте происшествия работает 1 отделение военизированного горно-спасательного отряда.

Для сбора информации привлечена 1 подразделение личного состава и 1 единица техники.

К теме В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв: видео