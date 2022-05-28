В Донецкой области из-за обстрелов остановили работу Славянской ТЭС

Из-за постоянных ракетных и артиллерийских обстрелов остановила свою работу Славянская ТЭС – главная структурная единица "Донбассэнерго". В последние дни Николаевская община, где она расположена, страдает от преступных действий оккупантов.

Славянская ТЭС остановила работу

В "Донбассэнерго" отметили, что персонал электростанции героически выполнял свои обязанности, обеспечивал работу оборудования и запуск электроэнергии в объединенную сеть Украины в течение всего времени активной фазы войны.

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Однако работу Славянской ТЭС решили прекратить, чтобы сохранить жизнь и здоровье, а также эвакуировать работников и членов их семей на более безопасные территории. Станция не работает с 27 мая.

Как станция работала во время полномасштабной войны

Славянская ТЭС с суммарной установленной мощностью в 880 мегаватт снабжала электроэнергией жителей Донецкой и Луганской областей. Она является объектом критической инфраструктуры и входит в список особо важных объектов электроэнергетики Украины.

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины электростанция работала в штатном режиме, снабжая электричество бесперебойно. Это была непростая задача, ведь Николаевка была на грани боевых действий, а персоналу станции приходилось ежедневно слышать звуки взрывов и артиллерийских обстрелов.

Несмотря на ракетный удар по вокзалу Краматорска, в результате которого погибли пятьдесят два мирных жителя, из них пятеро – дети. Несмотря на то, что в городе энергетиков почти не работают аптеки и магазины,

– написали в фейсбуке "Донбассэнерго" в начале апреля.

В начале апреля председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире совместного новостного марафона рассказал, что Славянская ТЭС – единственная , что обеспечивает электроэнергией жителей Донбасса и ежедневно поставляет в сеть 230 мегаватт мощности. На тот момент работу угольной электростанции поддерживали более 500 специалистов инженерного персонала и руководство.

Впоследствии на Славянской ТЭС начали испытывать острую нехватку работников. Поэтому руководство было вынуждено обратиться за помощью к своим бывшим работникам, ранее вышедшим на пенсию. Две трети согласились и вышли на работу, чтобы поддержать станцию в критической ситуации.

Несмотря на все усилия работников и руководителей, работу Славянской ТЭС пришлось остановить. Но мы уверены, что это временно.

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