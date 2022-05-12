Как сообщает Национальная полиция Украины, разрушения получили 22 гражданских объекта – жилые дома, колледж, предприятие, объекты жизнеобеспечения. Военные преступления страны-агрессора продолжают документироваться.

Читайте также "Должны страдать": на Донбассе начали принудительную паспортизацию всех вывезенных из Мариуполя

Россияне обстреляли 10 населенных пунктов

По полученной информации, российские войска ударили по:

Мариуполю,

Славянску,

Авдеевке,

Бахмуту,

Соледару,

Орловке,

Долине,

Нью-Йорку,

Новоселовке,

селу Красногоровка.

Полицейские начали досудебное расследование по статье нарушения законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины.

В Донецкой области оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов / Фото Нацполиция Украины

Напомним, 11 мая российские захватчики обстреляли 33 населенных пункта Луганской и Донецкой областей. В частности, в Донецкой области, враг нанес авиационные удары по городу Бахмут и поселку Бахмутское. Повреждения и разрушения получил индустриальный колледж, помещения его общежития, а также промышленное предприятие и комбикормовый завод.

Ситуация на Донбассе: главное

Захват Донбасса остается одной из приоритетных целей российских оккупантов. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, враг продолжает бить по мирным украинским городам на территории области. Не прекращаются вражеские обстрелы и по всей линии фронта. Он добавляет, что в области нет ни одного населенного пункта, который можно было бы назвать безопасным – обстрелы наблюдаются повсюду.

Как свидетельствует карта боевых действий, основными задачами для россиян в Донецкой области является установление полного контроля над Рубежным, захвата Лимана и Северодонецка. На Лиманском направлении враг форсировал Северский Донец. По направлению на Северск противник наступает в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.

В течение 11 мая российские оккупанты разрушили 12 жилых домов в области. Известно о жертвах среди мирного населения и 4 погибших.

Также враг попал в складское помещение сельхозпредприятия села Долина в Краматорском районе, где хранилась аммиачная селитра. После взрыва образовалось розовое облако. Однако вещество не является опасным. Состояние окружающей среды, воздуха и других возможных последствий мониторятся.

К тому же, российские военные перекрыли на оккупированных Луганской и Донецкой областях краны магистрального газопровода "Шебелинка – Новопсков". Местные жители остались без газоснабжения.