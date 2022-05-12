Як повідомляє Національна поліція України, руйнувань зазнали 22 цивільних об’єкти – житлові будинки, коледж, підприємство, об’єкти життєзабезпечення. Воєнні злочини країни-агресорки продовжують документуватися.

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Росіяни обстріляли 10 населених пунктів

За отриманою інформацією, російські війська вдарили по:

Маріуполі,

Слов’янську,

Авдіївці,

Бахмуті,

Соледарі,

Орлівці,

Долині,

Нью-Йорку,

Новоселівці,

селі Красногорівка.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за статтею порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України.

На Донеччині окупанти обстріляли 10 населених пунктів / Фото Нацполіція України

Нагадаємо, 11 травня російські загарбники обстріляли 33 населені пункти Луганської та Донецької областей. Зокрема на Донеччині, ворог завдав авіаційних ударів по місту Бахмут та селищі Бахмутське. Пошкоджень та руйнувань зазнав індустріальний коледж, приміщення його гуртожитку, а також промислове підприємство та комбікормовий завод.

Ситуація на Донбасі: головне

Захоплення Донбасу залишається однією з пріоритетних цілей російських окупантів. Як повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, ворог продовжує гатити по мирних українських містах на території області. Не припиняються ворожі обстріли й вздовж усієї лінії фронту. Він додає, що в області немає ні одного населеного пункту, який можна було б назвати безпечним – обстріли спостерігаються усюди.

Як свідчить карта бойових дій, основними завданнями для росіян на Донеччині є встановлення повного контролю над Рубіжним, захоплення Лимана та Сєвєродонецька. На Лиманському напрямку ворог форсував Сіверський Донець. У напрямку на Сіверськ противник наступає в бік Зеленої Долини та Новоселівки.

Впродовж 11 травня російські окупанти зруйнували 12 житлових будинків в області. Відомо про жертви серед мирного населення та 4 загиблих.

Також ворог влучив у складське приміщення сільгосппідприємства села Долина у Краматорському районі, де зберігалася аміачна селітра. Після вибуху утворилась рожева хмара. Проте речовина не є небезпечною. Стан довкілля, повітря та інших можливих наслідків моніторяться.

До того ж російські військові перекрили на окупованих Луганській та Донецькій областях крани магістрального газопроводу "Шебелінка – Новопсков". Місцеві мешканці залишилися без газопостачання.