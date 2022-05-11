Деталі від Оператора ГТС України

Окупанти фактично позбавили Україну можливості постачати газ на ці території. Своїми діями вони вчинили новий злочин.

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Влада Росії несе повну відповідальність за гуманітарні наслідки таких дій,

– заявив директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Він додав, що зранку 11 травня "Газпром" припинив постачати газ з Росії до ГВС "Сохранівка".

Зауважимо, що через "Сохранівку" Україна транспортувала газ у Європу. Однак після того, як її захопили росіяни, Оператор ГТСУ України заявив, що тепер використовуватиме фізичну точку з'єднання "Суджа", яка розташована на контрольованій території.

У Сєвєродонецьку вже немає газу

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що єдине з комунікацій, що працювало у Сєвєродонецьку, це був газ. Однак після обстрілів магістрального газопроводу люди залишилися й без нього. Перебуваючи під постійними обстрілами місцеві мешканці могли хоча б приготувати собі їжу, тепер же у них немає такої можливості.

У Маріуполі газовиків кличуть на роботу

У зруйнованому Маріуполі росіяни поширили оголошення, в яких кличуть на роботу газовиків. Це при тому, що газу в місті немає. За словами радника мера Петра Андрющенка, відновити газопостачання – технічно неможливо. Однак росіян абсолютно не цікавлять реалії.

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Через росіян газу не було і на Закарпатті

Увечері 3 травня путінська армія вперше атакувала Закарпаття. Ворожа ракета поцілила в електропідстанцію та пошкодила газорозподільчий провід. Через це 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Вже зранку фахівці почали працювати над усуненням пошкоджень. На щастя, наслідки удару вдалося швидко ліквідувати і відновити газ.

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