В Донецкой области оккупанты портят технику и пытаются сдать на металлолом, чтобы не воевать

Российские захватчики разбирают комплекс ПВО, чтобы не воевать на передовой позиции в Донецкой области. Комплектующие они пытаются сдать на металлолом за деньги.

Несмотря на все старания, "креативные" русские солдаты продолжили службу на передовой. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 14 июня.

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Чтобы не попасть на передовые позиции, командиры одной из батарей 933 зенитно-ракетного полка оккупационных войск решили сделать свою технику небоеспособной.

– говорится в сообщении.

Захватчики решили снять с боевых машин "Тор-М2У" блоки управления. Тогда они решили продать его в пункте приема драгоценных металлов.

Но россияне, как обычно, себя переоценили. В пункте приема металлолома они назвали слишком высокую цену. Поэтому возник конфликт с приемной. Впоследствии она пожаловалась на "бизнесменов" в так называемое "МГБ ДНР".

Теперь командование полка объясняет потерю электронных блоков якобы боевыми действиями, а оккупанты – "бизнесмены" продолжили службу в пехотных подразделениях на передовой,

– говорится в сообщении.

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Российские кафиры пытаются всячески сбежать из войны

Чего только не придумывают русские солдаты для того, чтобы сбежать из войны. Они находят множество способов, среди которых – и фиктивный брак.

Недавно СБУ обнародовала разговор российского оккупанта со своим знакомым. Во время телефонного звонка солдат признается, что просил подругу пойти в ЗАГС и подать заявление на женитьбу. Затем оккупант планировал пойти к командиру и отпроситься, потому что он вроде бы "не успевает на свою свадьбу".

Однако все методы солдат бесполезны. Вернуться домой позволяют только в трех условиях: собственное ранение или гибель или смерть родственника. В СБУ отмечают, что первые два варианта – вполне реальные.

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