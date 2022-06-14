Попри всі старання, "креативні" російські солдати продовжили службу на передовій. Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 14 червня.

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Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною,

– мовиться в повідомленні.

Загарбники вирішили познімати з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління. Тоді вони вирішили продати їх у пункті приймання дорогоцінних металів.

Але росіяни, як завжди, себе переоцінили. У пункті приймання брухту вони назвали занадто високу ціну. Через те виник конфлікт з приймальницею. Згодом вона поскаржилася на "бізнесменів" у так зване "МДБ ДНР".

Тепер командування полку пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а окупанти – "бізнесмени" продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій,

– мовиться в повідомленні.

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Російські окупанти намагаються всіляко втекти з війни

Чого тільки не вигадують російські солдати для того, щоб втекти з війни. Вони знаходять безліч способів, серед яких – і фіктивний шлюб.

Нещодавно СБУ оприлюднила розмову російського окупанта зі своїм знайомим. Під час телефонного дзвінка солдат зізнається, що просив подругу піти в РАЦС і подати заяву на одруження. Потім окупант планував піти до командира і відпроситися, бо він начебто "не встигає на своє весілля".

Проте всі методи солдатів є марними. Повернутися додому дозволяють лише за трьох умов: власне поранення чи загибель або смерть родича. В СБУ зазначають, що перші два варіанти – цілком реальні.

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