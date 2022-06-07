Про це свідчать телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ. Під час дзвінка окупант розповідає знайомому, що вже подругу просив подати заяву в РАЦС.

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Фіктивний шлюб задля втечі з війни

Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

Я вже, бл**ь, подрузі там одній казав: "Піди, заяву подай у РАЦС". Я про це скажу тут. Бл**ь, нам сказали: "Ні**я, не варіант". Такі ось справи…"

– розповідає окупант знайомому.

Також російський загарбник додає, що через значну кількість відказників у ворожій армії значно посилили контроль. Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

Варіант з фіктивним шлюбом, який би оригінальним він не був, для цього вояки не склався. Але перші 2 – цілком можуть статися. І тоді він навіть зможе з комфортом доїхати додому – в пакеті і холодильнику,

– пише СБУ.

Зверніть увагу! Послухати розмову російського окупанта із знайомим можна за цим посиланням.

Російські солдати ледь не вбили свого генерала

У російській армії зростає кількість відмовників. Тому генерали всіляко примушують військових йти в наступ. Зокрема, військове керівництво погрожує солдатам.

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Після однієї з таких погроз, між російськими окупантами та генералом ледь не сталася перестрілка. Після цього командувач ганебно втік. Таку історію розповів російський окупант своїй дружині під час телефонної розмови. Співробітникам СБУ вдалося перехопити діалог.

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