В Донецкой области оккупанты разрушили 248 домов, 2 школы и 9 больниц

За две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области.

Такую информацию сообщили в телеграм-канале Донецкой ОГА. Отмечается, что сейчас невозможно подсчитать все, что разрушили оккупанты в Мариуполе и Волновахе. Когда удастся установить эту информацию, общий список будет значительно, гораздо длиннее.

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– сообщили в телеграме Донецкой ОГА.

За две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области.

Среди них:

34 объекта электроснабжения;

16 объектов газоснабжения;

8 объектов водоснабжения;

9 медучреждений;

2 образовательных учреждения;

13 мостов (12 из них – уничтожено полностью);

248 многоквартирных и 127 частных домов.

В Донецкой ОГА уверяют, что всю инфраструктуру и дома восстановят, сейчас стоит главная задача – сохранить жизнь земляков. Над этим круглые сутки работают все.

"А россияне пусть уже учат слово "репарация". Они заплатят за все!" – подытожили в Донецкой ОГА.

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