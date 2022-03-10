В Донецкой области оккупанты разрушили 248 домов, 2 школы и 9 больниц
За две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области.
Такую информацию сообщили в телеграм-канале Донецкой ОГА. Отмечается, что сейчас невозможно подсчитать все, что разрушили оккупанты в Мариуполе и Волновахе. Когда удастся установить эту информацию, общий список будет значительно, гораздо длиннее.
К теме: Россия убивает гражданских: за день в Донецкой области погибли 5 человек
Россия уничтожает Донетчину!
– сообщили в телеграме Донецкой ОГА.
За две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области.
Среди них:
- 34 объекта электроснабжения;
- 16 объектов газоснабжения;
- 8 объектов водоснабжения;
- 9 медучреждений;
- 2 образовательных учреждения;
- 13 мостов (12 из них – уничтожено полностью);
- 248 многоквартирных и 127 частных домов.
В Донецкой ОГА уверяют, что всю инфраструктуру и дома восстановят, сейчас стоит главная задача – сохранить жизнь земляков. Над этим круглые сутки работают все.
"А россияне пусть уже учат слово "репарация". Они заплатят за все!" – подытожили в Донецкой ОГА.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Это может вас заинтересовать – Россия заявляет, что в Украине работали биохимические лаборатории: смотрите видео