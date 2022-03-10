Таку інформацію повідомили в телеграм-каналі Донецької ОДА. Зазначається, що зараз неможливо підрахувати все, що зруйнували окупанти в Маріуполі та Волновасі. Коли вдасться встановити цю інформацію, загальний список буде значно, значно довшим.
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Росія нищить Донеччину!
– повідомили в телеграмі Донецької ОДА.
За два тижні війни російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 400 об'єктів інфраструктури в області.
Серед них:
- 34 об'єкти електропостачання;
- 16 об'єктів газопостачання;
- 8 об'єктів водопостачання;
- 9 медзакладів;
- 2 освітні заклади;
- 13 мостів (12 із них – знищено повністю);
- 248 багатоквартирних та 127 приватних будинків.
У Донецькій ОДА запевняють, що всю інфраструктуру та будинки відновлять, зараз же стоїть головне завдання – зберегти життя земляків. Над цим цілодобово працюють всі.
Карта руйнувань на Донеччині / Інфографіка Донецької ОДА
"А росіяни нехай вже вчать слово "репарація". Вони заплатять за все! – підсумували в Донецькій ОДА.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
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