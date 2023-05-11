На сегодняшний день на границах замечены километровые очереди беглецов. Отмечается, что уехать пытаются не только из оккупированной Донетчины, но и из других захваченных регионов.

Важно Оккупанты бегут из Скадовска, сворачивают так называемые "администрации", – Генштаб

Из Донетчины бегут предатели

Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 11 мая можно было увидеть десятикилометровую очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области – и не только.

Большую очередь зафиксировали на украинско-российской границе возле Новоазовска.

Ничего особенного. Паники нет,

– иронически высказался Андрющенко.



Километровая очередь возле Новоазовска / фото Петр Андрющенко

Россияне собирают вещи и бегут с оккупированных территорий