На сьогодні на кордонах помічені кілометрові черги втікачів. Зазначається, що виїхати намагаються не лише з окупованої Донеччини, а й з інших захоплених регіонів.

Важливо Окупанти тікають зі Скадовська, згортають так звані "адміністрації", – Генштаб

З Донеччини тікають зрадники

Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, 11 травня можна було побачити десятикілометрову чергу бажаючих втекти з окупованої Донеччини – і не тільки.

Велику чергу зафіксували на українсько-російському кордоні біля Новоазовська.

Нічого особливого. Паніки немає,

– іронічно висловився Андрющенко.



Кілометрова черга біля Новоазовська / фото Петро Андрющенко

Росіяни збирають речі та тікають з окупованих територій