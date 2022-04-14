В Донецкой области россияне хотят мобилизовать 60 – 70 тысяч человек, – Генштаб

Российские захватчики ежедневно теряют своих военных. Поэтому они не оставляют попыток отправить воевать украинцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, принудительная мобилизация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается.

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Оккупанты принудительно проводят мобилизацию на Донбассе

Уже известно о том, что в Горловке Донецкой области ежедневно проводят обходы частного сектора, а также многоквартирных кварталов. Цель захватчиков проста – заставить как можно больше мирных жителей идти воевать.

Более того, уже известная задача, которую поставило российское командование. Говорится о том, что с территории так называемой "ДНР" должны мобилизовать 60 – 70 тысяч человек. Но эти показатели удалось выполнить лишь на 20%. Именно поэтому захватчики принудительно мобилизуют тех, чьи населенные пункты они недавно оккупировали.

Отметим, что в юго-восточных областях Украины действуют 5 вражеских подразделений. И уже известно, что из 1 500 военных страны-агрессора умеют воевать лишь 5 – 10%. Остальные же – потенциальное пушечное мясо.

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