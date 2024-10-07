Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик Ян Матвеев, предположив, что этот дрон может нести опасность для Украины, однако все зависит от количества этих беспилотников у россиян.

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БпЛА "Охотник" может нести боеприпас весом от 3 тонн

Сначала появилась информация, что в небе был сбит российский самолет, однако никаких данных об экипаже нет. Он упал на территории, которая контролируется украинскими военными. Впоследствии эксперты предположили, что это был дрон "Охотник".

Матвеев отметил, что его основная проблема в том, что он по идее малозаметный, но из-за того, что он до сих пор не "обкатан" с двигателем, у которого плоское сопло, а с обычным большим, то имеет недостатки касательно желаемой малозаметности.

В общем этот БпЛА ничего неординарного собой не представляет, это тяжелый реактивный беспилотник, он опасен, потому что может нести вооружение, имеет 8 точек подвески. Вроде есть видео, где этот дрон сбрасывает 500-килограммовую бомбу. Может нести боеприпас весом от 3 тонн,

– отметил военный аналитик.

Дрон мог сбить российский самолет намеренно

Матвеев отметил, что после случая в Донецкой области 5 октября, "Охотник" впервые полноценно показался над линией фронта. По словам военного аналитика, вблизи него вероятно летел российский Су-57 или Су-35, который мог его сбить.

Потому что, видимо, дрон потерял управление, россияне ипугались, что он где-то приземлится в Украине, его разберут и исследуют. А при сбивании будут только обломки, может, в России надеялись, что он упадет за линией фронта на оккупированной территории,

– размышлял Матвеев.

Летательные аппараты были на значительной высоте

Наиболее тревожный момент относительно этого события заключается в том, что эти 2 летательных аппарата (предварительное говорится о дроне и самолете) проходили над линией фронта на большой высоте. Это, со слов Матвеева, означает, что в этом месте или не зафиксировала эти объекты ПВО, или не хватает средств противовоздушной обороны, или есть определенная причина, по которой ВСУ решили не сбивать их.

Потому что полеты на такой значительной высоте в районе фронта сейчас смертельно опасны для любых самолетов: и украинских, и российских. С обеих сторон установлены мощные системы ПВО и велика вероятность, что они будут сбиты,

– отметил военный аналитик.

К сведению! Сейчас есть 3 версии того, что произошло возле Константиновки 5 октября. ВСУ могли сбить российский истребитель Су-25 или Су-34, или же сбивание произошло в результате "дружественного огня". Еще одна версия – был сбит ударный БпЛА С-70 "Охотник" российской стороной из-за его неудачных испытаний.