В Донецкой области ВСУ уничтожили батальонную тактическую группу россиян за несколько часов

Оккупанты вознамерились пойти в наступление на Донбассе. Однако украинские защитники всего через несколько часов разгромили батальонную тактическую группу россиян.

Накануне, 1 апреля, оккупанты решили активизировать наступление сразу на нескольких направлениях. Однако такое большое количество техники не осталось без внимания наших ребят. Захватчиков ждала "теплая" встреча.

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Как встречали россиян

Украинские воины поздравили россиян не цветами, на которые они рассчитывали. После подарков оккупанты легли отдохнуть.

Так будет и дальше, пока нога последнего оккупанта не покинет украинскую землю. Кстати, если присмотреться, то где-то там на фото можно ее разглядеть,

– добавили наши защитники.

Так, бойцы показали фотографии с ликвидированной техникой и оккупантами.

Разбитая группа россиян / Фото Оперативно-тактической группировки Восток: