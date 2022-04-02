Напередодні, 1 квітня, окупанти вирішили активізувати наступ одразу на декількох напрямках. Однак така велика кількість техніки не залишилась поза увагою наших хлопців. На загарбників чекала "тепла" зустріч.

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Як зустрічали росіян

Українські воїни привітали росіян не тими квітами, на які вони розраховували. Після подарунків окупанти лягли відпочити.

Так буде й надалі, допоки нога останнього окупанта не залишить українську землю. До речі, якщо придивитися, то десь там на фото можна її розгледіти,

– додали наші оборонці.

Так, бійці показали світлини з ліквідованою технікою та окупантами.

Розбита група росіян / Фото Оперативно-тактичного угруповання Схід: