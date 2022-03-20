В Донецкой области задержали еще одного предателя

Правоохранители задержали жителя Дружковки. Следствие выяснило, что он передавал врагу важную информацию.

В ведомстве отметили, что житель Дружковки уже поставлен в известность о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

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По данным следствия, житель Дружковки через мобильное приложение "ZELLO", чтобы навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, по корыстным мотивам, передал представителям РФ информацию о количестве военной техники и личного состава подразделения ВСУ на территории города,

– говорится в сообщении.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что большинство задержанных диверсантов, работавших на Россию, являются гражданами Украины.