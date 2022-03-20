У відомстві зазначили, що мешканцю Дружківки вже повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Читайте також: Хотів влади: на Рівненщині затримали чоловіка, якого підозрюють у колабораціонізмі

За даними слідства, мешканець м. Дружківка через мобільний додаток "ZELLO", щоб нашкодити суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності та державній безпеці України, з корисливих мотивів, передав представникам РФ інформацію про кількість військової техніки та особового складу підрозділу ЗСУ на території міста,

– йдеться в повідомленні.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що більшість затриманих диверсантів, які працювали на Росію, є громадянами України.