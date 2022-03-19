Про це повідомили 19 березня у СБУ. Речник відомства Артем Дехтяренко зазначив, що чоловік зрадив Україні й почав працювати на ворога.

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"Спецпризначенці СБУ затримали чоловіка, який передав російським окупантам інформацію про переміщення техніки ЗСУ та розташування військових частин для нанесення авіаударів", – розповіли в СБУ.

Хотів очолити захоплені землі

Дехтяренко зазначив, що затриманий передавав інформацію про шляхи дислокації Збройних Сил та розташування військових частин. Крім цього, чоловік хотів очолити окупаційні органи у випадку захоплення росіянами території Рівненщини.

За державну зраду йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

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