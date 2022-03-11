Как сообщает Донецкая ОВА, эвакуационные поезда из Краматорска получат определенные изменения в график.

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Какие эвакуационные поезда из Краматорска поменяют свой график

11 марта с железнодорожного вокзала Краматорска будут выезжать следующие поезда:

№141/142 на Сарны (Ровненская область), 14 вагонов, в 10.30;

на Самбор (Львовская область), 13 вагонов, в 15.00.

Больше составов на этот день не будет, передают в Донецкой ОВА.

Ранее в Укрзализныце напомнили простые правила эвакуации. В компании рассказали, что необходимо иметь с собой, а также, что стоит взять на эвакуационный рейс.

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