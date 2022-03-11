Як повідомляє Донецька ОВА, евакуаційні потяги з Краматорська отримають певні зміни до графіка.

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Які евакуаційні потяги з Краматорська змінять свій графік

11 березня з залізничного вокзалу Краматорська виїжджатимуть такі потяги:

№ 141/142 на Сарни (Рівненська область), 14 вагонів, о 10.30;

на Самбір (Львівська область), 13 вагонів, о 15.00.

Більше потягів на цей день не буде, передають у Донецькій ОВА.

Раніше в Укрзалізниці нагадали прості правила евакуації. У компанії розповіли, що необхідно мати з собою, а також що варто взяти на евакуаційний рейс.

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