Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Россияне на границе Донбасса и Луганщины, пытаясь продвинуться и захватить автодорогу, попали в магистральный газопровод диаметром 1200 миллиметров.

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По словам Гайдая, из-за таких действий давление в трубе сразу снизилось, а это ставит под вопрос дальнейшее газоснабжение в соседний регион. В то же время добраться до разгерметизированного участка пока крайне сложно из-за активных боевых действий.

36 тысяч потребителей из 3 населенных пунктов Луганщины имеют некоторый запас голубого топлива благодаря остаточному давлению в трубах,

– рассказал председатель ОВА.

Газоснабжение может полностью остановиться

Сложную ситуацию с поставкой газа к потребителям подтвердил и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко . По его словам, основной узел, через который газ поступал раньше, сейчас оккупирован россиянами, поэтому подачу из-за него прекратили.

Резервный узел был поврежден еще в апреле во время боевых действий. В то же время предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов оккупантов.

Каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях. Это также усложняет работу всей системы. Все это может уже в ближайшее время привести к полной остановке газоснабжения в области.

– отметил Кириленко.

Что нужно будет сделать местным жителям

По словам главы ОВА, если поставки газа таки остановят, каждый потребитель должен будет:

перекрыть краны газоснабжения перед каждым прибором;

ждать информации от местной администрации о возобновлении поставок газа с указанием регламента работ;

ни в коем случае самостоятельно не вмешиваться в работу газовых сетей.

Ситуация на Донбассе: последние новости

Местные жители вечером 22 мая сообщили , что в Авдеевке Донецкой области произошел один из самых ужасных обстрелов с 2014 года. Пожар был виден во всем городе.

Российские военные ввели жесткий пропускной режим во временно оккупированном Мариуполе. Оккупанты установили так называемые "пропуска на передвижение".

По данным Оперативно-тактической группировки "Восток", 22 мая российские оккупанты совершили 1 атаку на позиции украинских военных. Однако украинские защитники отбили ее и нанесли оккупантам значительные потери.

В Луганской области сменили время комендантского часа. С 23 мая она действует с 21:00 до 5:00.

Украинские защитники впервые в современной истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан" . Сжечь военную технику захватчиков удалось в районе Рубежного.

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