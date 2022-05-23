Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. На межі Донеччини та Луганщини росіяни, намагаючись просунутися і захопити автошлях, влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 міліметрів.
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За словами Гайдая, через такі дії тиск у трубі одразу знизився, а це ставить під питання подальше газопостачання у сусідній регіон. Водночас дістатися до розгерметизованої ділянки наразі вкрай складно через активні бойові дії.
36 тисяч споживачів з 3 населених пунктів Луганщини мають деякий запас блакитного палива завдяки залишковому тиску у трубах,
– розповів голова ОВА.
Газопостачання може повністю зупинитися
Складну ситуацію з постачанням газу до споживачів підтвердив і голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, основний вузол, через який газ надходив раніше, зараз окупований росіянами, тож подача через нього припинена.
Резервний вузол було пошкоджено ще у квітні під час бойових дій. Водночас підприємство не має змоги почати ремонт через постійні обстріли окупантів.
Кожен новий обстріл спричиняє падіння тиску в мережах. Це також ускладнює роботу всієї системи. Усе це може вже найближчим часом призвести до повної зупинки газопостачання в області,
– зазначив Кириленко.
Що потрібно буде зробити місцевим жителям
За словами голови ОВА, якщо постачання газу таки зупинять, кожен споживач повинен буде:
- перекрити крани газопостачання перед кожним приладом;
- чекати інформації від місцевої адміністрації про відновлення постачання газу зі вказанням регламенту робіт;
- у жодному разі самостійно не втручатися у роботу газових мереж.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Місцеві мешканці ввечері 22 травня повідомили, що в Авдіївці на Донеччині трапився один з найжахливіших обстрілів з 2014 року. Пожежі було видно у всьому місті.
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- За даними Оперативно-тактичного угруповання "Схід", 22 травня російські окупанти здійснили 1 атаку на позиції українських військових. Однак українські захисники відбили її та завдали окупантам значних втрат.
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