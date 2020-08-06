В Донецкой области без центрального водоснабжения остались несколько населенных пунктов общей численностью в 44 тысячи жителей. Причина – прорыв водопровода Горловка – Торецк, который произошел 1 августа.

Значительная часть Донбасса осталась без воды: детали

Об этом сообщает ГСЧС Украины. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.

Обратите внимание Предотвратили теракт: на Луганщине заминировали газопровод – фото

По данным спасателей, из-за повреждения водопровода Горловка – Торецк без воды остались жители таких населенных пунктов:

город Торецк,

город Железное,

поселок Северное,

поселок Южное,

поселок Щербиновка.

В ГСЧС добавили, что с 3 августа спасатели Донетчины совместно с коммунальщиками подвозят здешним жителям как питьевую, так и техническую воду. Цель таких мероприятий – поддержание нормальных условий жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования социальных объектов.

В частности, на протяжении 5 августа спасателями спасатели подвезли 4,36 кубических метра технической воды и 34,5 питьевой. В целом с момента аварии на водопроводе бойцы ГСЧС осуществили подвоз 16,11 кубических метра технической и 59 кубических метров питьевой воды.

Предыдущий похожий инцидент на Донбассе Оккупанты не дают восстановить водопровод: жители Новотошковского 4 суток живут без воды

Авария на водопроводе Горловка – Торец: что известно

Инцидент произошел примерно в 5 утра 1 августа в так называемой "серой зоне".

Водопровод в этом месте имеет диаметр 900 метров.

По водопроводу вода подается из Горловской фильтровальной станции №2 в Торецк.

Ремонтные работы здесь начались только 3 августа , так как нужно было получить необходимое согласование от Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.

, так как нужно было получить необходимое согласование от Совместного центра по контролю и координации прекращения огня. Из-за аварий на трубопроводе Торецк неоднократно оставался без воды.

Населения Торецка составляет более 30 тысяч человек.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канал