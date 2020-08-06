На Донетчине без воды остаются более 40 тысяч человек из 5 населенных пунктов
В Донецкой области без центрального водоснабжения остались несколько населенных пунктов общей численностью в 44 тысячи жителей. Причина – прорыв водопровода Горловка – Торецк, который произошел 1 августа.
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Об этом сообщает ГСЧС Украины. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства.
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По данным спасателей, из-за повреждения водопровода Горловка – Торецк без воды остались жители таких населенных пунктов:
- город Торецк,
- город Железное,
- поселок Северное,
- поселок Южное,
- поселок Щербиновка.
В ГСЧС добавили, что с 3 августа спасатели Донетчины совместно с коммунальщиками подвозят здешним жителям как питьевую, так и техническую воду. Цель таких мероприятий – поддержание нормальных условий жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования социальных объектов.
В частности, на протяжении 5 августа спасателями спасатели подвезли 4,36 кубических метра технической воды и 34,5 питьевой. В целом с момента аварии на водопроводе бойцы ГСЧС осуществили подвоз 16,11 кубических метра технической и 59 кубических метров питьевой воды.
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Авария на водопроводе Горловка – Торец: что известно
- Инцидент произошел примерно в 5 утра 1 августа в так называемой "серой зоне".
- Водопровод в этом месте имеет диаметр 900 метров.
- По водопроводу вода подается из Горловской фильтровальной станции №2 в Торецк.
- Ремонтные работы здесь начались только 3 августа, так как нужно было получить необходимое согласование от Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.
- Из-за аварий на трубопроводе Торецк неоднократно оставался без воды.
- Населения Торецка составляет более 30 тысяч человек.
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