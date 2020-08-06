На Донеччині без центрального водопостачання залишилися кілька населених пунктів загальною чисельністю у 44 тисячі жителів. Причина – прорив водогону Горлівка – Торецьк, який стався 1 серпня.

Значна частина Донеччини залишилась без води: деталі

Про це повідомляє ДСНС України. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці відомства.

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За даними рятувальників, через пошкодження водогону Горлівка – Торецьк без води залишилися жителі таких населених пунктів:

місто Торецьк,

місто Залізне,

селище Північне,

селище Південне,

селище Щербинівка.

У ДСНС додали, що з 3 серпня рятувальники Донеччини спільно з комунальниками підвозать тутешнім жителям як питну, так технічну воду. Мета таких заходів – підтримка нормальних умов життєдіяльності населення та забезпечення безперебійного функціонування соціальних об’єктів.

Зокрема, упродовж 5 серпня рятувальниками рятувальники підвезли 4,36 кубічних метра технічної води та 34,5 питної. Загалом з моменту аварії на водогоні бійці ДСНС здійснили підвоз 16,11 кубічних метра технічної та 59 кубічних метри питної води.

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Аварія на водогоні Горлівка – Торець: що відомо

Інцидент трапився приблизно о 5 ранку 1 серпня у так званій "сірій зоні".

Водогін у цьому місці має діаметр 900 метрів.

Водогоном вода подається з Горлівської фільтрувальної станції №2 в Торецьк.

Ремонтні роботи тут розпочалися лише 3 серпня , оскільки потрібно було отримати необхідне узгодження від Спільного центру з контролю та координації припинення вогню.

, оскільки потрібно було отримати необхідне узгодження від Спільного центру з контролю та координації припинення вогню. Через аварії на трубопроводі Торецьк неодноразово залишався без води.

Населення Торецька становить понад 30 тисяч осіб.



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