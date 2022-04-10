На Донетчине красиво загорелся склад с боеприпасами врага

Мы против запуска фейерверков в это непростое время. Но совсем не против таких "салютов". Они ведь тоже приближают нас к победе.

Нам очень нравится наблюдать, когда у россиян "пылает". Но еще больше нравится, когда это не метафора.

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Боеприпасы оккупантов ярко горят

Так, в Донецкой области наши бойцы попали во вражеский состав боеприпасов. Теперь в Новомайорском звучат и фейерверки, и красиво пылает. Все в самых лучших традициях.

Смотрите, как пылает вражеский склад боеприпасов на Донетчине:

А снять этот ролик 9 апреля удалось благодаря беспилотнику "Аист". Видно на видео, как боеприпасы горят, детонируют и разлетаются во все стороны. Надеемся, что удалось не только уничтожить оружие оккупантов, но и нескольких из них засчитать к "двухсотым".

Украинские бойцы в очередной раз уничтожили вражескую технику – смотрите видео: