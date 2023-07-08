Один человек погиб, трое получили ранения. Еще несколько сейчас считаются пропавшими.
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Разбор завалов продолжается
В Минэнерго рассказали, что несчастный случай произошел на ТЭС Донетчины, которая неоднократно подвергалась вражеским обстрелам. Упала крыша котлотурбинного цеха. Поэтому персонал аварийно отключил энергоблоки.
Один человек погиб, двое – считаются пропавшими, трое получили травмы и отправлены в больницу,
– отметили в министерстве.
Позже в Донецкой прокуратуре сообщили, что около 23:10 7 июля произошел обвал кровли и нескольких этажей объекта критической инфраструктуры в Курахово. Из-за разрушения металло-бетонных конструкций одна сотрудница погибла.
В больницу доставлены 3 работника с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер, ушибами. Также медицинская помощь оказывается женщине, которая находится в предынфарктном состоянии. Под завалами могут находиться еще 2 человека,
– рассказали в прокуратуре.
Проверяется факт допуска работников к работе в аварийных условиях. По предварительным данным, крыша обрушилась в результате прошлых атак России на предприятие.
Последствия обрушения / Фото прокуратуры
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Российские террористы накрыли Лиман из РСЗО
- Глава Донецкой ОВА сообщил, что около 10 часов утра 8 июля оккупанты нанесли удар по городу из реактивных систем залпового огня.
- Агрессор попал в частный сектор. Поврежден дом и магазин.
- Сейчас известно о по меньшей мере 6 погибших и 5 раненых.