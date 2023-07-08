Одна людина загинула, троє отримали поранення. Ще кількох наразі вважають зниклими.

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Розбір завалів триває

У Міненерго розповіли, що нещасний випадок стався на ТЕС Донеччини, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів. Впав дах котлотурбінного цеху. Через це персонал аварійно відключив енергоблоки.

Одна людина загинула, двоє – вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні,

– зазначили у міністерстві.

Згодом у Донецькій прокуратурі повідомили, що близько 23:10 7 липня стався обвал покрівлі та декількох поверхів об'єкта критичної інфраструктури у Кураховому. Через руйнування металево-бетонних конструкцій одна співробітниця загинула.

До лікарні доставлено 3 працівників з відкритою черепно-мозковою травмою, переламами ребер, забоями. Також медична допомога надається жінці, яка перебуває в передінфарктному стані. Під завалами можуть перебувати ще 2 людей,

– розповіли в прокуратурі.

Наразі перевіряється факт допуску працівників до роботи в аварійних умовах. За попередніми даними, дах обвалився внаслідок минулих атак Росії на підприємство.

Наслідки обвалу / Фото прокуратури

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