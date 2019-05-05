Донетчину обозначили частью России в заданиях для экзаменов в школах Донбасса

Донецкая область отмечена как регион России в заданиях по географии для выпускников школ оккупированного Донбасса. Об этом свидетельствует информация на сайте "министерства образования ДНР".

Задание 13 №5752. В каких из трех перечисленных регионов России ведется добыча каменного угля?

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Донецкая область Курская область Республика Коми Кемеровская область Московская область Ямало-Ненецкий автономный округ.

Объяснение. Крупнейшие бассейны угля в России – Кузбасс, Донбасс, Печорский, Канско-Ачинский бассейн, Иркутский.

Донецкая область – Донбасс. Республика Коми – Печорский бассейн. Кемеровская область – Кузбасс.



Задачи для экзаменов по географии на оккупированной Донетчине

О том, что такое задание по географии будет в опросных листах государственной итоговой аттестации для 9-х классов, а также в едином государственном экзамене для 11-х классов, подтвердили источники на оккупированной территории Донбасса и в России, сообщает издание "Факты".

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На одном из российских сайтов для подготовки выпускников под тем же номером аналогичное задание выглядит так же.



Задания по гографии для выпускников школ в России

В целом в 2019 году 260 донецких выпускников поедут сдавать единый госэкзамен на территорию России. Это дает незначительному количеству выпускников ОРДО право поступать в российские учреждения высшего образования.

Кстати, выпускники-граждане Украины будут поступать в российские вузы, как иностранцы, так что за обучение им придется платить. Стать гражданами России, даже после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным раздачи паспортов жителям оккупированного Донбасса, выпускники никак не успеют.