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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Донетчину обозначили частью России в заданиях для экзаменов в школах Донбасса

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      Школьники из оккупированной Донетчины
      Школьники из оккупированной Донетчины / Иллюстративное фото

      Донецкая область отмечена как регион России в заданиях по географии для выпускников школ оккупированного Донбасса. Об этом свидетельствует информация на сайте "министерства образования ДНР".

      Задание 13 №5752. В каких из трех перечисленных регионов России ведется добыча каменного угля?

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      1. Донецкая область
      2. Курская область
      3. Республика Коми
      4. Кемеровская область
      5. Московская область
      6. Ямало-Ненецкий автономный округ.

      Объяснение. Крупнейшие бассейны угля в России – Кузбасс, Донбасс, Печорский, Канско-Ачинский бассейн, Иркутский.

      1. Донецкая область – Донбасс.
      2. Республика Коми – Печорский бассейн.
      3. Кемеровская область – Кузбасс.

      освіта ДНР окупована Донеччина іспити школа Росія
      Задачи для экзаменов по географии на оккупированной Донетчине

      О том, что такое задание по географии будет в опросных листах государственной итоговой аттестации для 9-х классов, а также в едином государственном экзамене для 11-х классов, подтвердили источники на оккупированной территории Донбасса и в России, сообщает издание "Факты".

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      На одном из российских сайтов для подготовки выпускников под тем же номером аналогичное задание выглядит так же.

      іспити Росія завдання географія Донецька область вугілля
      Задания по гографии для выпускников школ в России

      В целом в 2019 году 260 донецких выпускников поедут сдавать единый госэкзамен на территорию России. Это дает незначительному количеству выпускников ОРДО право поступать в российские учреждения высшего образования.

      Кстати, выпускники-граждане Украины будут поступать в российские вузы, как иностранцы, так что за обучение им придется платить. Стать гражданами России, даже после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным раздачи паспортов жителям оккупированного Донбасса, выпускники никак не успеют.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости Донецка Дети и несовершеннолетние Образование Война на Донбассе
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