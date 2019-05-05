Донеччину позначили частиною Росії в завданнях для іспитів у школах Донбасу

Донецька область позначена як регіон Росії у завданнях з географії для випускників шкіл окупованого Донбасу. Про це свідчить інформація на сайті "міністерства освіти ДНР".

Завдання 13 №5752. У яких з трьох перерахованих регіонів Росії ведеться видобуток кам'яного вугілля?

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Донецька область Курська область Республіка Комі Кемеровська область Московська область Ямало-Ненецький автономний округ.

Пояснення. Найбільші басейни вугілля в Росії – Кузбас, Донбас, Печорський, Кансько-Ачинський басейн, Іркутський.

Донецька область – Донбас. Республіка Комі – Печорський басейн. Кемеровська область – Кузбас.



Завдання для іспитів з географії на окупованій Донеччині

Про те, що таке завдання з географії буде в опитувальних листах державної підсумкової атестації для 9-х класів, а також у єдиному державному іспиті для 11-х класів, підтвердили джерела на окупованій території Донбасу і в Росії, повідомляє видання "Факти".

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На одному з російських сайтів для підготовки випускників під тим самим номером аналогічне завдання виглядає так само.



Завдання з гографії для випускників шкіл у Росії

Загалом у 2019 році 260 донецьких випускників поїдуть здавати єдиний держіспит на територію Росії. Це дає незначній кількості випускників ОРДО право вступати до російських закладів вищої освіти.

До речі, випускники- громадяни України, вступатимуть у російські ЗВО як іноземці, тож за навчання їм доведеться платити. Стати громадянами Росії, навіть після оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним роздачі паспортів жителям окупованого Донбасу, випускники аж ніяк не встигнуть.