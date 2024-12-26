За псевдонимом "российской доносчицы Анны Коробковой" скрывался журналист из Екатеринбурга

BBC 26 декабря сообщили, что под именем "Анна Коробкова", известной своими массовыми доносами, может действовать журналист из Екатеринбурга Иван Абатуров. Он неоднократно открыто высказывал положительное отношение к практике доносов.

По данным издания, он работает над материалами для проекта "Викиновости". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о "профессиональной российской доносчице"

Еще в 2019 году Абатуров заявлял в соцсетях: "Журналист при Сталине был ходячей прокуратурой. Я тоже таким быть хочу!"

Подозрения, что именно Абатуров стоит за псевдонимом "Коробкова", начали возникать у жителей Екатеринбурга, когда стиль писем женщины стал им знакомым. Это подтвердили лингвистический анализ, проведенный социальным антропологом Александрой Архиповой и лингвистом Даниилом Скоркиным.

Специалисты сравнили тексты доносов, писем и публикаций Абатурова и Коробковой, находя значительные совпадения в структуре, тематике, лексических и грамматических особенностях. Оба автора, например, используют слово "мол" (мол) в косвенной речи.

Дополнительно журналисты BBC обнаружили, что биографические данные Коробковой и Абатурова, в частности год рождения, образование и истории о дедушках-саперах, совпадают. К тому же, оба пользовались одинаковым IP-адресом для отправки жалоб.

На прямой вопрос журналистов о его связи с псевдонимом, Абатуров заявил, что это ошибка, после чего прекратил отвечать на звонки.

Ранее Коробкова в разговоре со СМИ называла себя "профессиональной доносчицей" и утверждала, что только за 2022 год написала более 700 доносов.