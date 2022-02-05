Дополнительную дозу COVID-вакцины получили более 20 тысяч человек: актуальная статистика

В Украине темпы вакцинации продолжают расти. За сутки 4 февраля в Украине 76 350 человек привились против COVID-19.

Первую дозу получили 22 352 человека. Тогда как вторую – 29 708 украинцев.

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Еще дополнительную дозу получили 617 человек, а бустерную – 23 673 человека.

Прививки проводили 932 мобильные бригады по иммунизации, 3 183 пункта прививки и 426 центры вакцинации населения.

Общие темпы прививок

С начала вакцинальной кампании привили 15 442 559 человек, из них:

получили первую дозу – 15 442 557 людей;

две дозы – 14 758 350;

дополнительную – 20 040 людей;

бустерную дозу – 444 730 человек.

Всего провели 30 665 677 прививок.

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В Минздраве отмечают, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 830 090,

Coronavac – 4 941 459,

AstraZeneca – 1 636 590,

Moderna – 1 526 553,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала​