Дополнительные эвакуационные рейсы Интерсити+ Укрзализныци: график и направления движения
11 марта 2022 , 09:12Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
В Укрзализныце оперативно реагируют на потребности людей в эвакуации. Поэтому объявленный перечень поездов на 11 марта дополнили дополнительными рейсами.
Поезда будут отправляться из Киева (Дарницы) и Днепра. Дополнительные рейсы добавили, учитывая утреннюю статистику эвакуационного пассажиропотока.
Важно График эвакуационных поездов на 11 марта: полный перечень рейсов
Дополнительные эвакуационные рейсы Укрзализныци:
- Дарница – Днепр в 9: 00;
- Днепр – Львов в 15: 30.
Помните, что сейчас действует приоритет на посадку женщин, детей и стариков. Будьте взаимовежливыми, помогайте друг другу. Берегите себя!
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