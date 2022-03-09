Дополнительные эвакуационные рейсы Укрзализныци: график и направления движения

В Укрзализныце оперативно реагируют на потребности людей в эвакуации. Поэтому уже объявленный перечень поездов на 9 марта дополнили дополнительными эвакуационными рейсами.

Как отмечают в Укрзализныце, дополнительные эвакуационные рейсы запускаются там, где наблюдается наибольший спрос пассажиров.

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Дополнительные эвакуационные рейсы "Укрзализныци" на 9 марта

Интерсити+ из Дарницы (левый берег Киева) во Львов в 13:00;

Кривой Рог – Чоп в 15:00;

Днепр – Львов в 19.00.

В связи с насыщенностью рейсов из Харькова поезд №724 с сообщением Харьков – Львов, который должен был отправляться в 17:00, отменили.

Мы продолжаем следить за ситуацией на вокзалах и оперативно корректировать график эвакуационных поездов. Первый утренний Интерсити+ отправился из Харькова, еще два поезда ожидают посадку,

– говорится в сообщении.

Другие плановые рейсы со станции Харьков:

12:36 – №46 Лиман – Ужгород

14:00 – ИС+ Харьков – Львов

14:39 – №114, 142 Львов – Лиман

15:09 – №15 Харьков – Рахов

19:27 – №795 Харьков – Днепр

21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 – №7 Харьков – Одесса

22:40 – №45 Ужгород – Лиман

Отметим, что приоритет на посадку у женщин, детей, а также людей преклонного возраста. Будьте взаимовежливы: не конфликтуйте ни с другими пассажирами, ни с сотрудниками Укрзализныци. Помните о том, что каждому сейчас тяжело и берегите себя.

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