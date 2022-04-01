Дополнительные основания для освобождения от службы в армии: Верховная Рада приняла законопроект

В Украине был принят закон № 7209. Он будет освобождать от военной службы во время военного положения определенные категории военнообязанных.

Об этом 1 апреля сообщили в "Слуге народа". Депутат и председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич отметил, что закон упрощает освобождение от военной службы людей с инвалидностью и ухаживающих за больными.

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"Но он не учитывает все категории украинцев, которые по некоторым причинам не могут служить в связи с мобилизацией. И сейчас мы четко определили, кого нельзя мобилизовать", – пояснил Завитневич.

Кого не будут мобилизовать

Согласно законопроекту № 7209, устанавливают дополнительные причины для освобождения от военной службы:

беременность;

отпуск по уходу за ребенком;

самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка;

увольнение одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют несовершеннолетнего ребенка.

Кроме этого, постановление предусматривает право на отсрочку от призыва по мобилизации и на срочную службу людям, имеющим несовершеннолетнего ребенка, а муж или жена проходит военную службу.

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