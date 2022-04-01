Про це 1 квітня повідомили у "Слузі народу". Депутат та голова Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич зазначив, що закон спрощує звільнення від військової служби людей з інвалідністю та тих, хто доглядає за хворими.

До теми У Міноборони нагадали та пояснили про права і пільги для мобілізованих

"Але він не враховує всі категорії українців, які через певні причини не можуть служити у зв'язку з мобілізацією. І зараз ми чітко визначили, кого не можна мобілізувати”, – пояснив Завітневич.

Кого не мобілізуватимуть

Згідно із законопроєктом № 7209, встановлюють додаткові причини для звільнення від військової служби:

вагітність;

відпустка для догляду за дитиною;

самостійне виховання неповнолітньої дитини;

звільнення одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають неповнолітню дитину.

Крім цього, ухвала передбачає право на відтермінування від призову за мобілізацією та на строкову службу людям, які мають неповнолітню дитину, а чоловік чи дружина проходить військову службу.

Важливо – люди після окупації зустрічають захисників: дивіться відео