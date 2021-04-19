Укрзализныця пустит дополнительные поезда в Харьков на период с 1 по 10 мая. Увеличат количество рейсов в самых популярных направлениях. В частности, в сообщении с Одессой, Львовом и Николаевом.

Поскольку в праздничные дни поездами ездят больше пассажиров, таким образом стараются избежать скоплений. Этого требуют противоэпидемиологические ограничения. К теме Укрзализныця запускает дополнительные поезда на майские праздники: список Больше об этом решении Укрзализныци В Укрзализныце уверены, что дополнительный транспорт позволит обеспечить соблюдение социальной дистанции у пассажиров. Также это уменьшит количество людей на вокзалах. По каким маршрутам увеличат количество транспорта: № 209/210 Харьков – Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы – 1 и 3 мая.

№ 242/241 – 210/212 Харьков – Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы – 9 мая.

№ 211/212 Харьков – Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова – 1, 4, 8, 10 мая.

№ 251/252 Харьков – Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева – 30 апреля и 10 мая. Обратите внимание! Также Укрзализныця намерена в мае запустить 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область. Накануне в этом регионе отменили режим красной зоны и вернулись к ограничениям желтой. Больше об этом – по ссылке.