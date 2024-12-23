На днях же южнокорейская разведка сообщила, что Северная Корея собирается отправлять в Россию новые войска и оружие. Как их может использовать враг 24 Каналу объяснил ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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Гетьман напомнил, что не так давно в Северной Корее с официальным визитом был министр обороны России Андрей Белоусов. Еще тогда поговаривали, что между странами продолжаются договоренности о поставках нового оружия и дополнительного количества военных.

Однако, ветеран войны уверен, что такое количество военных не нужно именно на Курском направлении, их могут перебросить на временно оккупированные территории Украины.

Это стопроцентная эскалация конфликта. Он уже не может считаться российско-украинской войной, это уже как минимум российско-северокорейско-украинская война, потому что поставки оружия – это одно, а применение регулярных войск – это является участием страны в войне,

– подчеркнул Гетьман.

Впрочем, и здесь россияне пытались скрыть национальность воинов. Ведь в военных билетах ликвидированных солдат было указано русскую национальность, об этом ранее сообщали в Вооруженных Силах Украины.