Днями ж південнокорейська розвідка повідомила, що Північна Корея збирається відправляти в Росію нові війська та зброю. Як їх може використати ворог 24 Каналу пояснив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Гетьман нагадав, що не так давно в Північній Кореї з офіційним візитом був міністр оборони Росії Андрій Белоусов. Ще тоді подейкували, що між країнами тривають домовленості щодо постачання нової зброї і додаткової кількості військових.

Однак, ветеран війни впевнений, що така кількість військових не потрібна саме на Курському напрямку, їх можуть перекинути на тимчасово окуповані території України.

Це стовідсоткова ескалація конфлікту. Він на уже не може вважатися російсько-українською війною, це вже щонайменше російсько-північнокорейсько-українська війна, бо постачання зброї – це одне, а застосування регулярних військ – це є участю країни у війні,

– підкреслив Гетьман.

Втім, і тут росіяни намагалися приховати національність вояків. Адже у військових квитках ліквідованих солдатів було зазначено російську національність, про це раніше повідомляли в Збройних Силах України.