Дополнительные выплаты во время войны: сколько могут получить военные за месяц

В Украине продолжается военное положение и одновременно происходят активные боевые действия. В такие времена военным могут насчитать два дополнительных вознаграждения.

Во время военного положения военные, кроме зарплаты, получают еще 30 тысяч гривен в месяц как дополнительное вознаграждение. Кроме того, непосредственное участие в боевых действиях насчитывают 100 тысяч гривен в месяц. Здесь же полная ставка зависит от количества дней с участием в боевых действиях.

На тему Украинским военным будут платить по 100 тысяч гривен за месяц до конца войны

На примере сухопутных войск: какая зарплата за полный месяц может быть у военных

Военное положение

Стрелец – 43 244 гривны

Командир танка – 46 459 гривен

Главный сержант роты – 46 928 гривен

Командир батальона – 54 362 гривны

Командир бригады – 62 962 гривны

Боевые действия

Стрелец – 113 244 гривны

Командир танка – 116 459 гривен

Главный сержант роты – 116 928 гривен

Командир батальона – 124 362 гривны

Командир бригады – 132 962 гривны

Что нужно, чтобы получить эти деньги

Прежде всего, следует прибыть в часть и начать исполнять обязанности по должности. Далее следует предоставить финансовой службе реквизиты банковской карты любого украинского банка. А в случае отсутствия – документы для открытия банковского счета.

В то же время следует выяснить у команды, действительно ли был издан приказ о причислении к части и вступлении в должность.

Порядок выплат денежного обеспечения

Военная часть подает в Миноборону заявку на получение денег.

Министерство обороны перечисляет деньги воинской части.

Военная часть перечисляет деньги военнослужащему.

К кому обращаться, если возникли вопросы

Если у вас остались определенные вопросы выплат, прежде всего следует обратиться к заместителю командира по работе с личным составом. Не удалось решить проблему, тогда к финансистам в своей воинской части.

Если же в дальнейшем остались вопросы – можно позвонить по горячей линии Департамента финансов Минобороны: 044 271-35-59 с 8:00 до 8:00 до 18:00.

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Дополнительные выплаты военным во время войны: все детали / Инфографика Минобороны

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