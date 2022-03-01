Помогать могут все – Кличко о создании электронной платформы Гуманитарного штаба

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко сообщил о создании электронной платформы Гуманитарного штаба Киева, к работе которого могут присоединяться все, кто может помогать.

"Столица делает все для обеспечения всем необходимым наших защитников, бойцов теробороны и киевлян, нуждающихся в помощи. Вопросы по обеспечению военных мы решили, теперь должны обеспечить их родных и близких, жителей столицы, которые остались дома или находятся в укрытиях. Именно для этого работает Гуманитарный штаб, имеющий опыт эффективной работы в период первого локдауна во время пандемии коронавируса. Штаб создал электронную платформу, по которой все, у кого есть возможность, могут присоединиться со своими предложениями по поддержке города", – заявил Кличко.

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По его словам, штаб будет решать вопросы обеспечения медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости прежде одиноких стариков, людей с инвалидностью, матерей с маленькими детьми и т.д. Каждый киевлянин может выбрать направление, по которому может помочь:

Медикаменты и лекарства;

Продукты питания;

Предметы первой необходимости;

Логистические услуги;

Человеческие ресурсы (волонтеры).

Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться. Мы должны защитить киевлян и обеспечить необходимым тех жителей города, которые сегодня больше всего нуждаются в помощи. Для сбора помощи и наполнения фонда я обратился к крупному и среднему бизнесу, международным организациям, иностранным партнерам Киева и Украины. Бизнес уже начал помогать, присылают гуманитарную помощь и европейские и некоторые украинские города,

– подчеркнул Кличко.

Контакты гуманитарного штаба и список потребностей по ссылке.



