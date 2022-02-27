Тепер каски, ліки, продукти та іншу гуманітарну допомогу можна ввозити в Україну без жодних додаткових дозволів.

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Додамо, що вся митна система на західному кордоні працює безперебійно. Озброєння та медикаменти можуть постачатися без дозволів. Також на митниці обіцяють пришвидшити порядок перетину кордону для охочих жінок і дітей.

Додамо, що прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо розповів, що вони збираються надіслати Україні 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї.

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